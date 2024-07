Margot Robbie in dolce attesa del suo primo figlio.

L’attrice star di “The Wolf of Wall Street”, “Cera una volta a Hollywood e “Barbie” è stata paparazzata – assieme al marito Tom Ackerley - con il pancino in bella mostra, come si vede nelle foto pubblicate su X da “21Metgala”, sito specializzato in news che riguardano le celebrità.

Robbie e Ackerley, entrambi 34enni, sono attualmente in vacanza in Italia, precisamente sul Lago di Como.

Si sono incontrati nel 2013 sul set di “Suite francese”, dove lui era aiuto regista e la Robbie interpretava il ruolo di Celine Joseph.

Poi colpo di fulmine con il matrimonio celebrato tre anni fa con una cerimonia privata in Australia, paese d’orgine dell’attrice.

(Unioneonline)

