Grande festa per il centrocampista dell'Italia e del Psg, Marco Verratti, che a Neuilly Sur Seine, comune a nord di Parigi, ha sposato Jessica Aidi.

Per lui tante felicitazioni per il lieto evento anche da parte del Comune di Manoppello, paesino nel pescarese dove il neo-campione d'Europa ha giocato nella sua prima esperienza da calciatore: "Quattro giorni dopo il trionfo dell'Italia al campionato europeo di calcio, è vittoria dei sentimenti. Il nostro Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati oggi pomeriggio. Agli sposi e a tutti i familiari di Marco partiti da Manoppello per essere accanto al centrocampista azzurro, protagonista del successo della nazionale a Wembley, gli auguri del sindaco Giorgio De Luca, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità. Vi aspettiamo a Manoppello non appena sarà possibile per brindare insieme!".

Un'altra immagine della coppia (foto da Instagram @galleryverratti )

Per Verratti matrimonio in classico completo scuro, mentre la neo sposa Jessica Aidi ha sorpreso tutti con un tailleur pantalone in pizzo bianco.

Per il ricevimento la coppia ha scelto un lussuoso hotel parigino, dove la sposa ha fatto il suo ingresso con un vestito totalmente diverso, un modello “a sirena” con la schiena scoperta.

(foto da Instagram @galleryverratti)

Tanti i calciatori invitati, fra gli altri Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore ed Ezequiel Lavezzi, che con il centrocampista italiano hanno condiviso gli anni al Psg. Presente anche il secondo portiere della Nazionale, Salvatore Sirigu, anche lui con un passato nel club parigino.

(Unioneonline/v.l.)

