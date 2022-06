In concomitanza con il lancio del suo ultimo singolo, Marco Carta annuncia la rottura con lo storico fidanzato accanto a cui aveva deciso di fare coming out.

Il legame con Sirio Campedelli si è rotto qualche mese fa, ma solo da poche ore il cantante sardo ha dato l’annuncio.

“Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti”, scrive nelle sue Instagram stories, “l’amore è sempre stato una incredibile tempesta per me, una incredibile avventura dalla quale non sempre sono uscito al plurale”.

Poi annuncia la separazione: “Ne approfitto per dirvi che anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi), ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre. La musica, mia compagna di vita, mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento, che si parli di musica”.

Poco dopo il coming out in tv da Barbara D’Urso, Marco Carta ha presentato al pubblico il fidanzato Sirio, pubblicando anche diverse foto su Instagram.

Ora, chiusa la storia, il cantante sardo pare abbia già trovato altre braccia tra le quali consolarsi, sostengono i siti di gossip. Nulla di ufficiale, ma alcune foto pubblicate su Instagram lascerebbero intendere che si tratti di una relazione importante: tra fiori regalati al compleanno e un weekend romantico a Portofino.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata