Britney Spears torna a far parlare di sé e, di nuovo, non per la musica ma per la sua vita privata.

Dopo le battaglie con il padre Jamie, anche i rapporti tra la popstar americana e il marito Sam Asghari si sarebbero irrimediabilmente incrinati, al punto che la coppia sarebbe ormai avviata verso il divorzio dopo un solo anno di matrimonio.

Secondo indiscrezioni riportate da Tmz, i due avrebbero avuto una violenta lite su un presunto adulterio: Asghari avrebbe infatti accusato Britney di averlo tradito.

«È solo una questione di tempo prima che Sam chieda il divorzio», riferiscono alcune fonti al sito Usa che segue da vicino lo showbiz.

Sempre secondo le fonti citate da Tmz Asghari avrebbe già lasciato la casa in cui vive la coppia.

