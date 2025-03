Alessandra Amoroso è incinta.

Lo ha annunciato proprio la cantante salentina, 39 anni il 12 agosto, postando una storia in cui la si vede al buio assieme al compagno, Valerio Pastore, che le bacia il pancino: «Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella…e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia…Settembre è vicino».

Di questa coppia si sa molto poco: stanno insieme da qualche anno, probabilmente dalla fine della pandemia. Pastore è un tecnico del suono e un videomaker, è originario di Eboli (Salerno) e ha 31 anni.

Amoroso quindi si prepara a diventare mamma ma intanto conferma quasi tutte le date del “Fino a qui Summer Tour 2025”.

