Lewis Hamilton torna single dopo la fine della storia con la modella Camila Kendra.

La relazione fra i due era iniziata in estate con la 28enne modella dominicana impegnata a documentare con una serie di foto la sua permanenza nella villa in Colorado del campione di Formula Uno. “La loro amicizia ha iniziato a trasformarsi in qualcosa di più — scriveva allora il Sun — e anche se sono amici da molti anni, Camila ha cominciato a provare qualcosa per lui. Ha abitato nella sua casa in Colorado e la relazione si è spostata su un piano più romantico”.

"Ora le cose fra di loro si sono raffreddate - ammette invece oggi il tabloid inglese - Camila non sta più con Lewis e ha smesso di seguirlo anche su Instagram. Gli amici di lei pensavano fossero una coppia fantastica, ma chiaramente non era così e adesso non sono più vicini come un tempo”.

Già dopo la fine della relazione con Nicole Scherzinger, durata ben sette anni, lo stesso Hamilton aveva ammesso di volersi dedicare maggiormente al lavoro. E anche ora, dunque, la concentrazione del sette volte campione del mondo torna sulla sua Mercedes.

