"Wanda Nara? Tutti le scrivono in questo momento, ma in particolare c’è un corteggiatore che la sta pressando inviandole numerosi sms con intenti di conquista”.

E il corteggiatore sarebbe addirittura Eros Ramazzotti.

"Se hai bisogno di un amico su cui contare, o di bere un caffè, io ci sono”, le avrebbe scritto tra le altre cose.

Il gossip impazza sui media argentini dopo le dichiarazioni in uno studio televisivo – sempre argentino – di Yanina Latorre, grande amica di Wanda Nara. “E’ uno scapolo di valore”, hanno commentato gli ospiti presenti in studio.

Ma il cantante, in una chiacchierata con la redazione di Oggi.it, smentisce tutto. “Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio, per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano in zona San Siro”.

Eros non vuole finire nel tritacarne del gossip che sta impazzando sulla rottura-non rottura tra l’argentina e Mauro Icardi: “Ancora una volta devo smentire alcune voci surreali che riguardano la mia sfera privata. Lei era una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Quindi mi sono sentito in dovere di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita. Le insinuazioni che circolano sono infondate, indelicate e inopportune”.

(Unioneonline/L)

