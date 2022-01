Si sono lasciati dopo sedici anni di amore Jason Momoa, l’attore di “Trono di Spade”, “Aquaman” e “Dune” e la collega Lisa Bonet, star dei “Robinson”.

Dopo averlo annunciato con un comunicato congiunto, si moltiplicano le voci sul perché dell’addio. A quanto pare a incrinare i rapporti sarebbero state anche le posizioni no-vax di lei.

Secondo le indiscrezioni l’attrice 54enne sarebbe convintamente contraria ai vaccini e sostenitrice delle più assurde teorie complottiste, come quella secondo cui il siero causerebbe leucemia, sclerosi multipla e morte improvvisa. Lui, nato alle Hawaii 42 anni fa, non avrebbe avuto invece alcun problema a sottoporsi al vaccino contro il Covid.

Momoa e Bonet, fidanzati dal 2005, si sono sposati alla fine del 2017: hanno due figli, Son Nakoa-Wolf e Lola, di 13 e 14 anni.

“Tutti abbiamo avvertito le strette e i cambiamenti di quest’epoca di trasformazione – avevano spiegato nella nota congiunta – . È in corso una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione. Sente e cresce per i cambiamenti sismici che avvengono. E dunque condividiamo le novità della nostra famiglia: il nostro matrimonio è finito. Lo condividiamo non perché sia degno di nota ma in modo che, mentre andiamo avanti con le nostre vite, possiamo farlo con dignità e onestà. L’amore tra di noi continua, si evolve nei modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere. Resta la nostra devozione incrollabile a questa vita sacra e ai nostri figli. Insegnando loro cosa sia possibile. E che l’amore deve prevalere sempre”.

