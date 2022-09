Il campione olimpico ed europeo Marcell Jacobs è pronto a sposare la sua compagna Nicole Daza. "La mia migliore metà”, come ha scritto in un recente scatto che li ritrae insieme su Instagram.

Proprio all’indomani della vittoria della medaglia d’oro a Tokyo, Jacobs si era inginocchiato davanti a Nicole con un anello di diamanti chiedendole la mano: "Ho detto più velocemente sì io, che lui a fare 100 metri" aveva raccontato lei scherzando.

E a pochi giorni dalla data del matrimonio, fissato per il 17 settembre a Gardone Riviera, Marcell è stato “paparazzato” dai fotografi del settimanale “Chi” vestito da detenuto, con tanto di catene e palla al piede.

Marcell Jacobs e Nicole Daza si sposano dopo essere diventati genitori di Anthony e Meghan, e dopo 4 anni di fidanzamento. Il campione prima di loro era già papà di Jeremy, nato da una precedente relazione.

Attesi a Gardone Riviera per il matrimonio circa 150 invitati, con i parenti di lei in arrivo dall’Ecuador e il padre di Marcell (che abbandonò la famiglia negli Stati Uniti quando il figlio aveva pochi mesi) che tornerà per la prima volta in Italia.

