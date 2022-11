Anni fa era considerato tra gli uomini più sexy del mondo ma oggi la vita da papà lo ha cambiato.

Ayda Field, moglie di Robbie Williams, racconta qualche dettaglio inedito del loro matrimonio nel suo podcast "Postcards from the Edge": «La nostra vita sessuale è completamente morta... cancellata dai bambini!», spiega.

Ormai lei e Robbie sono diventati «quasi semplici coinquilini nella nostra villa di Los Angeles».

Non solo, il cantante inglese, che quest'anno festeggia i 25 anni di carriera solista e ha pubblicato l'album celebrativo "XXV", avrebbe anche iniziato a russare: «A volte lo colpisco con la gamba, lo spingo. Qualche volta funziona, ma poi torna subito a farlo. Il sonno perso mi porta davvero al limite, perché ce n'è così poco a disposizione e sai che hai i bambini al mattino».

Ayda ha anche valutato l’ipotesi di dormire in stanze separate, idea subito accantonata almeno per il momento: «Ho alcune amiche che lo fanno ma poi penso 'Dio, allora siamo ufficialmente solo coinquilini, potremmo (anche) essere fratello e sorella’. E non so cosa succederebbe a quel punto!».

Sposati dal 2010, hanno quattro figli: Theodora Rose di dieci anni, Charlton Valentine di otto, Colette Josephinne di quattro, nata da madre surrogata, e Beau Benedict Enthoven, nato anche lui da madre surrogata, di due.

