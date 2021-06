Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati. In una cerimonia intima nel casale in provincia di Perugia, con tanto di passaggio in sidecar da Città della Pieve, si sono giurati amore eterno sabato sera davanti al sindaco Fausto Risini.

La coppia è arrivata in comune con un sidecar rosso, lui alla guida le al posto passeggero con un bellissimo abito bianco in pizzo. Poi il ritorno nel casolare immerso nella natura per una festa in famiglia.

Una trentina gli ospiti, tra di loro anche Raz Degan, grande amico di Argentero.

Cerimonia riservata, come già avevano preannunciato i due, ma qualcosa sul web gira. Un passaggio in sidecar, poi una foto postata da lei, con la seguente didascalia: "Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre".

