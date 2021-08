Kledi Kadiu papà bis. Il ballerino 47enne di origine albanese è diventato padre per la seconda volta: sua moglie, Charlotte Lazzari, ha dato alla luce Gabriel, dopo la primogenita Lea, all’ospedale di Rimini.

I genitori hanno dato l’annuncio sui social pubblicando un tenero scatto in cui compare la manina del bimbo che, alla nascita, pesava 3 chili e 950.

Kledi è un volto noto per la tv, avendo partecipato in qualità di primo ballerino a famosi programmi come Buona Domenica, C'è posta per te e Amici di Maria De Filippi.

