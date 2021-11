Terzo figlio in arrivo per Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. La coppia di attori, già genitori di Ettore (nato nel 2011) e di Ian, che ha due anni, ha annunciato attraverso i social la bella notizia.

In particolare, Ilaria ha pubblicato la copertina di un settimanale in cui appare col pancione in vista commentando: “Condivido con voi un po’ di novità di lavoro... e non solo... Un indizio: quel gonfiore non è colite. Tanta tanta gioia".

I due si sono conosciuti nel 2011 a casa di un’altra showgirl, Caterina Balivo, e sono convolati a nozze nel 2019. Più volte l’attrice ha raccontato che col marito è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto da decidere di avere subito un bimbo. Ettore è infatti nato pochi mesi dopo quell’incontro.

Il nome del terzo figlio resta per ora un segreto, si sa però che nascerà a febbraio.

