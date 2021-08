I Ferragnez sbarcano in Sardegna per le vacanze estive. Una vacanza che, come di consueto, si preannuncia molto molto social.

Su Instagram sono comparse le prime foto e i primi video isolani postati da Chiara Ferragni e dal marito Fedez che, con i figli Leone e Vittoria al seguito, sono sbarcati con un jet privato all’aeroporto di Olbia pronti a godersi nei prossimi giorni il sole e il mare della Costa Smeralda.

Ad ospitare l’influencer e il cantante, una supervilla, con tanto di piscina, giardino e campo da basket.

Una residenza con ogni comfort e anche una vista da sogno. Come dimostrano gli scatti pubblicati da Chiara, che – dopo la giornata di viaggio – si gode il suo primo tramonto isolano.

