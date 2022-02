Lieto evento per Jennifer Lawrence e suo marito Cooke Maroney: l’attrice ha infatti dato alla luce, a Los Angeles, California, il suo primo bebè.

La notizia è stata diffusa dal sito Tmz, specializzato nelle news dal mondo dello showbiz Usa, ma non viene specificato se il nuovo nato sia maschio o femmina.

31 anni, Jennifer Lawrence è nota al pubblico italiano per essere stata la protagonista delle saghe “Hunger Games” e “X-Men”, oltre che per “Il lato positivo”, che le è valso il premio Oscar come Migliore attrice.

Di recente è stata protagonista, assieme a Leonardo DiCaprio, del film Netflix “Don’t look up”, acclamato da fan, stampa e critica cinematografica.

Da sempre molto riservata – e poco social – la Lawrence ha trascorso quasi tutta la gravidanza lontano dai riflettori.

Il marito Cooke Maroney ha 37 anni ed è un noto gallerista newyorchese.

