Dopo le seconde nozze lo scorso 20 agosto in Georgia, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno scelto l’Italia per la (seconda) luna di miele.

La superstar e l’attore, che si sono sposati per la prima volta a Las Vegas e poi sono andati a Parigi, sarebbero volati questa volta a Villa Oleandra, la casa che George Clooney possiede sul lago di Como da vent'anni.

Secondo quanto riportato dalla Provincia di Como, i due sono andati con il motoscafo di Clooney a cena al Grand Hotel Tremezzo.

Villa Oleandra non è nuova a grandi ospiti: finora nella lussuosa dimora sono entrati anche l’ex presidente americano Barack Obama con tutta la famiglia, l’ex campione di basket Michael Jordan e, a inizio agosto, una coppia di Bixby, in Oklahoma, che ha vinto un pranzo con George e la moglie Amal partecipando a una raccolta fondi della Clooney Foundation for Justice.

Intanto Jennifer Lopez ha condiviso sui social la prima foto delle nozze bis con Ben Affleck, dalla quale si intravede l'abito bianco Ralph Lauren disegnato per lei.

I festeggiamenti nella tenuta di Affleck a Riceboro, Georgia, secondo i bene informati sono costati ben 25 milioni di dollari. Circa 250 gli invitati, tutti vestiti di bianco come gli sposi.

(Unioneonline/D)

