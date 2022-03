Un 2022 che si conferma scoppiettante per Iva Zanicchi. Dopo il ritorno sul palco di Sanremo, l’Aquila di Ligonchio, classe 1940, annuncia che presto convolerà a nozze con il suo compagno, Fausto Pinna, originario di Carbonia.

Alla rivista “Intimità” ha rivelato di essere stata lei stessa a proporre il matrimonio, per coronare una storia cominciata negli anni Ottanta.

“Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo”, ha detto la cantante.

Iva Zanicchi è stata sposata in passato con Antonio Ansoldi, un produttore discografico dal quale ha avuto la figlia Michela.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata