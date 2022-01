“Fare l’amore fa bene alla vita. A qualunque età”.

Iva Zanicchi, 82 anni, torna a Sanremo con un’intensa canzone d’amore, “Voglio amarti”, dedicata in tutto e per tutto al compagno originario di Carbonia Fausto Pinna, produttore musicale.

I due stanno insieme da ben 36 anni, ma tra loro va ancora a gonfie vele: “Facciamo ancora sesso”, dice l’Aquila di Ligonchio senza troppo imbarazzo, anche perché “se smetti di fare sesso, non lo fai più”.

La sessualità, racconta in un’intervista al Corriere della Sera, nella vita conta: “Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale. Io e Fausto siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco”.

“Siamo stati tanto innamorati – continua - e lui dice che mi ama ancora come i primi giorni, ma secondo me è una balla. All’inizio, come in tutte le storie, c’è stata una grande attrazione, poi è subentrato l’affetto, la complicità”.

Proprio per tenere viva la fiamma “bisogna imporsi di fare l’amore. Casomai ti aiuti un po’ con la fantasia. Io ne ho tantissima”.

Ora è pronta per il Festival: “Mi era quasi venuta l’idea di andare a Sanremo in minigonna, ma mia figlia mi ha detto di togliermi quel pensiero dalla testa, perché se no mi chiude in casa per sempre”.

Prima di Fausto Pinna, Zanicchi è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi. Dal matrimonio è nata la figlia Michela.

(Unioneonline/D)

