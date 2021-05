Rissa sfiorata per Valeria Marini durante la partecipazioni all’Isola dei famosi della tv spagnola.

In Honduras per il reality Supervivientes, la showgirl di origine sarda è andata su tutte le furie dopo essere stata rimproverata dagli altri naufraghi. Durissimo lo scontro con Lara Sajen, cantante spagnola, per poco non si arriva alle mani.

Motivo del contendere? Valeria Marini avrebbe lasciato gli escrementi in bella vista, senza coprirli.

Quando Lara Sajen punta il dito contro di lei, la Marini sbotta: “Falsa, bugiarda, te lo giuro sulla mia vita non è vero. Bugiarda!”, replica infuriata.

“Sei una vecchia pazza, ho soltanto detto che hai cag***, non che hai ammazzato qualcuno”, replica a sua volta la Sajen.

Ma Valeria Marini non ci sta, è soprattutto quel “vecchia” a darle fastidio, e deride la contendente per il suo aspetto fisico, per la pancia in particolare: “Qual è la tua storia? Raccontami, la mia te l’ho raccontata e tutta la gente mi ama, mi amano le donne e i bambini. Mi hai detto ‘vecchia pazza’ ma guarda cos’hai lì e ora guarda il mio corpo. Guardalo, ma dove vai!”.

Animi sempre più accesi, tensioni ai limiti e tv trash che la fa da padrona anche nei reality spagnoli.

(Unioneonline/L)

