Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart hanno avuto il loro terzo bebè.

Gli attori (41 anni lei e 52 anni lui) sono sposati dal 2019 ma stanno insieme già dal 2010, dopo essersi conosciuti a una cena a casa della conduttrice televisiva Caterina Balivo: undici anni fa hanno avuto Ettore, 3 anni fa il piccolo Ian. E adesso Spada ha partorito un altro maschietto.

Lo hanno comunicato con una nota stampa: il bimbo, di cui non si sa il nome, è venuto al mondo nella storica clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia, specializzata in ostetricia e ginecologia.

“Il piccolo e la mamma stanno bene – le parole di Donatella Possemato, direttrice della Santa Famiglia -. Per noi è stato un gradito ritorno quello di Ilaria Spada dopo i precedenti due parti nella nostra struttura, e siamo felici di vedere confermata la sua fiducia in un momento così bello e importante della sua vita, noi facciamo il massimo per renderlo speciale”.

L’attrice per il momento non ha voluto condividere nessuna foto, in linea con la decisione sua e del marito di godersi la loro vita privata senza occhi indiscreti.

