Un dolore immenso quello di Laura Torrisi, che poche ore fa ha dovuto dire addio alla nonna. E purtroppo a distanza.

L’attrice, nata a Catania 42 anni fa, in un commosso post pieno di parole dolcissime ha rivelato di non aver potuto salutarla direttamente per via delle disposizioni anti-Covid.

“L’ultima mia radice se n’è andata – ha scritto -. Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte”.

"Più che per l’agonia – spiega – mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci. E trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid, (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. Nessuno merita di morire da solo. Nessuno”.

Quindi l’addio: “Ti voglio bene nonna. Sei stata una nonna e bisnonna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonno. (Anche per me)”.

L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello è mamma di Martina, 11 anni, avuta dall’ex compagno Leonardo Pieraccioni. I due, conosciutisi sul set di “Una moglie bellissima” nel 2007, si sono lasciati nel 2014.

