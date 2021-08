Prosegue sotto i riflettori il soggiorno in Sardegna dei Ferragnez, che sui canali social tengono costantemente aggiornati i – milioni – di follower che seguono le loro pagine sulle tappe e i momenti più belli delle loro vacanze agostane.

In questi giorni hanno fatto il giro del web gli scatti della mega-villa affittata dalla coppia in Costa Smeralda – ampio giardino, piscina, campo da basket e anche vista panoramica – così come hanno fatto il pieno di like gli scatti dei momenti di svago e divertimento, assieme ai figli Leone e Vittoria e agli amici al seguito.

Ora a incassare migliaia e migliaia di “mi piace” e reazioni è una foto “very hot”, che ritrae Chiara Ferragni e il marito Fedez scambiarsi un bacio davvero appassionato durante una gita all'arcipelago di La Maddalena.

Insomma, una vacanza da davvero da sogno per il cantante e l’influencer, che hanno scelto appositamente di restare in Italia – e in particolare di venire in Sardegna – per godersi mare e relax, condividendo ogni esperienza ed emozione con tutti i loro ammiratori.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata