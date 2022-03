Un compleanno in famiglia che schiarisce un po’ le ombre dopo la separazione, annunciata pubblicamente, di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

In occasione dei sette anni della piccola Celeste, la famiglia si è riunita per festeggiare, nessuno escluso. A confermarlo post e stories pubblicate su Instagram, che mostrano i genitori, sorridenti e affiatati, accanto alle piccole di casa.

E già nel post pubblicato dalla conduttrice per dedicare a Celeste parole d'amore, il commento di Trussardi era stato un chiaro segnale: “Auguri Cece! Auguri Sole! Auguri Mich!”, le parole in omaggio così anche alla festa della donna.

Anei giorni scorsi, Michelle è tornata a parlare della separazione con Trussardi al settimanale “Chi”. “Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene”, ha spiegato.

"Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, cioè perdonare me e perdonare lui”, spiega la showgirl. “Non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e continuerò a farlo”.

