Gwen Stefani fresca sposa.

La cantante e frontwoman dei No Doubt ha detto sì a Blake Shelton, artista country, in una cerimonia blindatissima lo scorso weekend. Pochi gli invitati nel ranch di Shelton, in Oklahoma, solo familiari e amici.

I due si sono conosciuti nel programma “The Voice” dove erano entrambi giudici e stanno insieme dal 2015.

E’ stata lei a pubblicare gli scatti del matrimonio sui social, dove la si vede indossare un abito Vera Wang con ampio scollo a cuore, ai piedi degli stivali camperos. Sul volto un sorriso che è l’immagine della felicità.

Lui è reduce dal suo secondo matrimonio con Miranda Lambert. Lei invece ha messo fine alla sua relazione con Gavin Rossdale, da cui ha avuto tre figli.

(Unioneonline/D)

