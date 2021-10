Fiocco rosa per Gué Pequeno e la compagna, la modella cubana Yusmary Ruano: il rapper e produttore milanese, ex Club Dogo, presto diventerà papà.

La notizia si è diffusa sui social, grazie ad alcune foto postate sulla pagina Instagram della società di eventi che ha organizzato il baby shower, il tradizionale party prenatale, che si è svolta a Milano.

Gué (al secolo Cosimo Fini), 40 anni, e la fidanzata hanno posato in un contesto tutto addobbato in rosa a tema Hello Kitty per festeggiare il lieto evento in arrivo.

Il cantante è sempre molto riservato in merito alla sua vita privata e non pubblica spesso foto personali sui social.

Al momento la coppia non ha fatto trapelare ulteriori dettagli sulla presunta data del parto o sul nome scelto per la bambina.

