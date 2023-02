Tra l’influencer Giulia Salemi e il compagno Pierpaolo Pretelli c’è aria di crisi.

La loro love story, nata due anni fa tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, sta vivendo un momento molto delicato e sono stati proprio i due, durante l’ultima puntata del reality, ad annunciarlo, alla vigilia di San Valentino.

«Giulia, mi hanno riferito, anche se non voglio crederci, che non sei più fidanzata. È vero?», la provocazione di Alfonso Signorini. La showgirl di origini iraniane, colta alla sprovvista dalla domanda in diretta, ha raccontato in lacrime che lei e Pierpaolo stanno cercando di «capire in che direzione stia andando la loro storia d’amore, così come succede a molte coppie della loro età».

«Non sono volati piatti – continua lei – e non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione».

Le voci sulla loro presunta rottura correvano da tempo sul web, ma hanno trovato conferma solo con le parole della Salemi, che chiede anche un po’ di privacy e rispetto «anche se è difficile, visto che la nostra relazione è nata sotto lo sguardo delle telecamere».

Durante la rivelazione in studio, Pretelli era in diretta con il “GF VIP Party”, show collaterale alla trasmissione, condotto insieme a Soleil Sorge. L’ex gieffino è apparso triste e incupito. Poi il commento: «Abbiamo bisogno di riflettere sulle priorità della vita, non dico altro».

(Unioneonline/v.f.)

