Giulia De Lellis cacciata in malo modo dal personale di Starbucks, a Milano. Il motivo? Era entrata assieme al suo cane Tommy, il volpino che aveva adottato assieme al suo ex Andrea Damante.

L’influencer, su tutte le furie, ha lasciato una recensione negativa sul locale sfogandosi sul suo profilo Instagram, uno dei più seguiti in Italia.

"Siete più animali voi del mio cane”, ha detto rivolta al personale. “Accoglienza voto 0. Animali non ammessi, ma loro sì (nel 2021 in un bar, anche all’aperto). Personale all’entrata maldeucato, quasi violento, solo per essere entrata con un cane dando per scontato che si potesse fare. Roba da pazzi”.

Un altro influencer è stato testimone dell’episodio, Gian Maria Sainato: “E’ stata cacciata in malo modo”, ha confermato, “ma aveva torto marcio”.

Secondo Sainato infatti la De Lellis nelle sue stories ha mentito: “A Giulia era già stato detto che non poteva con il cane, ma lei è entrata lo stesso. Lei ribatteva alla guardia che a un certo punto le ha proprio detto ‘Signora, deve andare’”.

Il locale milanese, unico Starbucks in Italia e decisamente diverso da quelli che siamo abituati a vedere nelle altre città europee, non consente l’ingresso agli animali per via delle normative igieniche europee. La preparazione degli alimenti e la tostatura del caffè infatti avvengono al centro del locale, non è così negli altri Starbucks che – infatti – consentono l’ingresso agli animali.

(Unioneonline/L)

