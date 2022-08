Fiocco rosa per la conduttrice Giorgia Venturini che è diventata mamma di una bimba. La piccola, chiamata Sole Tea, è nata ieri.

Lo scorso giugno il matrimonio tra Giorgia e Marco De Santis, il pancione in evidenza, poi le vacanze in serenità. E ora un’altra grande gioia per allargare la famiglia.

La gravidanza, aveva raccontato, era andata benissimo e nelle ultime settimane i neo-genitori non vedevano l’ora che arrivasse la primogenita. Il nome è stato scelto in onore della mamma della conduttrice, Tea.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata