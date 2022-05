Giorgia Palmas e Filippo Magnini, un anno dopo il rito civile, si sono sposati anche in chiesa.

La modella sarda e il campione di nuoto hanno scelto di festeggiare il loro grande giorno ad Argegno, sul Lago di Como, assieme a tutti i loro parenti e amici, tra cui vip come le ex veline Elena Barolo (che ha fatto da testimone) e Melissa Satta, ma anche Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa.

Per il momento i due novelli sposi hanno postato solo una foto “ufficiale”, in cui si baciano sullo sfondo del lago: "Sì amore mio, per sempre noi, 14-05-2022".

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati I due hanno festeggiato sul Lago di Como Un anno fa il rito civile L'unico scatto, per il momento, "ufficiale" Una foto degli invitati, tra loro le ex veline Elena Barolo e Melissa Satta La sposa Un dettaglio della tavola Melissa Satta Con Juliana Moreira Il ballo Palmas ha cambiato l'abito I segnaposto

Spuntano però in altri scatti condivisi dai loro ospiti: lei con un meraviglioso abito in pizzo e bouquet di rose bianche e lui con un completo blu. Le damigelle sono state Sofia, la bimba che Palmas ha avuto dall'ex Davide Bombardini, e la piccola Mia, figlia di Magnini.

