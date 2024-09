Matrimonio fra sorrisi, musica e panorama mozzafiato per la 27enne Gina Schumacher, figlia del 7 volte campione del mondo di F1 che si è sposata ieri, sabato 28 settembre, sull’isola di Maiorca con Iain Bethke con cui è fidanzata da 7 anni.

La figlia di Michael è una campionessa di equitazione, e Iain, di un anno più vecchio, è proprietario di un’azienda che si occupa di allevamento e di coaching di cavalli.

La cerimonia si è tenuta al pomeriggio nella villa di Port D’Andratx, una tenuta appartenuta al presidente del Real Madrid Florentino Perez. E secondo la «Bild» la famiglia Schumacher avrebbe chiesto a ogni invitato e collaboratore di consegnare gli smartphone prima di entrare all’interno della proprietà proprio per tutelare l’immagine dell’ex campione che versa ancora in gravi condizioni dopo l’incidente sugli sci di Meribel.

Appena di pochi giorni fa è la notizia del rinvio a giudizio da parte di un tribunale tedesco per tre uomini che avevano ricattato Corinna minacciando di pubblicare sul dark web foto private di Michael (prima e dopo l’incidente) se non fossero stati versati 15 milioni di euro. Uno di questi era un ex collaboratore di famiglia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata