Gigi D’Alessio pronto a diventare papà per la quinta volta mentre la ex Anna Tatangelo si gode un nuovo amore.

Il cantante e la nuova compagna, l’avvocato napoletano Denise Esposito, 29 anni, aspettano un bebè. I due, 26 anni di differenza, stanno insieme dall’estate scorsa, a quanto pare si sono conosciuti durante un’esibizione dell’artista a Capri. Hanno cominciato a fare subito sul serio, prima con una convivenza, ora un bimbo.

Per Gigi è il figlio numero cinque: dal matrimonio con Carmela Barbato ha avuto i tre figli Claudio, Ilaria e Luca. Con Anna Tatangelo, da cui si è separato nel 2020, il piccolo Andrea, undici anni.

Anche per la cantante è arrivato il momento di voltare pagina: in questo periodo è accanto al rapper Livio Cori. Una relazione che non viene sbandierata ai quattro venti, almeno per il momento.

(Unioneonline/D)

