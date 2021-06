L’aveva annunciato molte volte e non l’ha mai fatto. Ma ora è vero: Gianmarco Pozzecco sposa a Formentera la sua Tanya, spagnola di Valencia.

Per loro, come riporta la Gazzetta dello Sport, cerimonia riservatissima con meno di 10 invitati anche per via del Covid-19. E poi aperitivo/cena in un locale con alcuni amici che sono in vacanza sull’isola.

Il tutto in attesa di festeggiare l’evento in Italia, con un gruppo ben più corposo di amici e parenti. E in attesa di tornare in panchina, dopo la conclusione dell’esperienza con Sassari.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata