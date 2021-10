Miriana Trevisan e l’ex marito Pago si rivedono al “Grande Fratello Vip”.

Il cantante quartese, ex di Serena Enardu, ha fatto una sorpresa alla showgirl, tra i concorrenti della Casa, incoraggiandola con un messaggio pieno di affetto.

"Stai facendo un percorso bellissimo, sei grandiosa e ti amano tutti - ha detto l’artista, che è in ottimi rapporti con la ex moglie -. Non importa se esci, l'importante è che stai bene, tu devi sorridere e devi ballare. Come disse Mike Bongiorno, sei un angelo. Vai avanti e fregatene di tutto".

Pago è fiero del rapporto di amicizia costruito con la soubrette nel corso degli anni: “Io ti ho chiesto aiuto e tu me lo hai dato e viceversa e questa è una cosa bellissima”.

"Non abbiamo mai avuto un rapporto così bello. Abbiamo vinto comunque perché abbiamo un bambino meraviglioso", ha detto ancora il cantante, parlando di Nicola, 12 anni.

E alla domanda di Alfonso Signorini, che ha chiesto loro perché non volessero sposarsi di nuovo, lui ha risposto: “No, stiamo così bene ora non vogliamo rovinare nulla”.

(Unioneonline/F)

