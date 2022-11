Fiori d’arancio in vista per Gessica Notaro e Filippo Bologni.

La proposta di matrimonio è arrivata a Fieracavalli Verona, manifestazione dove i due si erano conosciuti nel 2019. Pochi minuti prima dell’inizio del Gran Premio, prova dell’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, Filippo – atleta plurimedagliato e già in gara fra gli azzurri per la Coppa del Mondo di salto a ostacoli – si è inginocchiato chiedendo la mano di Gessica. Senza esitazioni la risposta, un “sì” pronunciato con grande emozione.

I due si erano conosciuti alla prestigiosa rassegna, un’amicizia nata quasi per caso, e poi l’invito di Filippo a Gessica perché provasse a cimentarsi nel salto a ostacoli. “Perché non salti?”, le avrebbe domandato lui. E lei: “Ma dove vado con un occhio coperto”. “I nostri limiti sono nella nostra testa”, la risposta schietta, e da lì la decisione di Gessica di approcciare questo sport, dove i risultati non hanno tardato ad arrivare.

Gessica Notaro, imprenditrice e attivista impegnata in campagne di sensibilizzazione e contrasto alle violenze di genere, era suo malgrado balzata all’attenzione delle cronache per via della tragedia da cui è stata colpita nel 2017, quando fu sfregiata al volto con l’acido dall’ex fidanzato.

Dall’aggressione, e nonostante le ripetute cure, Gessica ha perso un occhio, ma non la voglia di vivere imponendosi anche in tv come protagonista a “Ballando con le stelle”, “Quelli che il calcio”, “Ciao Darwin”, “Amici” di Maria de Filippi.

“Amo la sua intelligenza – dice oggi a proposito del futuro marito – . L’amore è una cosa bellissima, l’amore non fa male”.

(Unioneonline/v.l.)

