“Paz, calma y espiritualidad”. Ovvero, pace, calma e spiritualità.

È il messaggio in calce agli ultimi scatti postati da Georgina Rodriguez su Instagram, foto che la ritraggono sullo sfondo di uno dei luoghi più celebri di Cagliari: il Bastione di Saint-Remy.

Ai suoi follower l’imprenditrice, modella nonché moglie di Cristiano Ronaldo si è mostrata baciata dal sole, in tubino azzurro, serena e sorridente per le buone vibrazioni che la Sardegna –dove è stata in vacanza anche la scorsa estate – le trasmette. Un post che ha rapidamente fatto il pieno di like.

Pace, calma e spiritualità. Una serenità che sta pian piano ritrovando, dopo il grave lutto che ha colpito lei e CR7 lo scorso aprile, quando, al momento del parto, la coppia ha perso uno dei due gemelli che Georgina portava in grembo.

"Il momento più brutto della mia vita. Una tragedia che mi ha spezzato il cuore e che mi ha fatto chiedere come potevo andare avanti”, ha rivelato lei stessa.

