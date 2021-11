Gemma Galgani è risultata positiva al Covid. La dama più popolare del trono over, super protagonista dello show di Maria De Filippi soprattutto per via delle continue liti con Tina Cipollari, non era presente all’ultima registrazione del 13 novembre.

Il motivo è proprio la positività al tampone della 71enne torinese, che si è collegata da remoto dalla sua abitazione.

Le sue condizioni di salute infatti non sono preoccupanti, tanto di permetterle di partecipare alla puntata, seppur in video collegamento. E questo nonostante la sua veneranda età: Gemma non ha manifestato sintomi gravi dell’infezione grazie al vaccino che ha fatto la scorsa estate.

