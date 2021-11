Fiocco rosa per la coppia del tennis. Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono diventati genitori per la terza volta. Dopo Federico, 5 anni, Farah, quasi due, è arrivata Flaminia. Il nome è stato scelto nel rispetto della tradizione di famiglia che vuole tutti con l’iniziale per “F”.

“Benvenuta piccola Principessa” ha scritto su Twitter il neo papà che dal 25 novembre sarà impegnato a Torino per la Coppa Davis.

Mamma e figlia stanno bene.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata