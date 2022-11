Federico Fashion Style in lacrime sui social.

Il parrucchiere e personaggio tv se la prende con Letizia Porcu, ex compagna (e mamma della figlia Sophie Maelle) con la quale ha rotto due mesi fa dopo 17 anni di relazione.

«Non avete idea di cosa mi sta facendo la mia ex – spiega – Posso sentire mia figlia alle 7:30 di mattina e alle 9 di sera».

«Io ci tengo a dire una cosa molto importante... tra me e lei era da tempo che non c'era più amore", dice. Porcu «era consapevole che la nostra storia era finita. Vivevamo sotto lo stesso tetto e sapevamo tutti e due che tra me e lei non c'era più niente».

Con Letizia «eravamo sempre comunque legati, continuavamo a sentirci, non sono mai andato via definitivamente da casa mia, come lei non è andata mai definitivamente via. Ragazzi, l'amore giustamente era finito, non c'era più. C'era soltanto un grande bene».

Poi però le cose si sono complicate: «Io non sto così per la storia mia e di Letizia che è finita. Io non credo più all'amore, l'amore non esiste. Io sto male perché sfiderei chiunque a non star male nella mia stessa situazione. Io lavoro sempre, tutti i giorni, e devo aspettare le 9 di sera per poter sentire mia figlia che voi sapete benissimo che è la cosa che io amo di più della mia vita, perché la madre, la signora Letizia ha deciso senza nessuna regola dettata da nessuno, che io e mia figlia la posso sentire alle 7:30 di mattina e alle 9 di sera».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata