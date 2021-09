Una bella novità per la coppia Pellegrini-Giunta.

Secondo le indiscrezioni riportate da “Oggi”, la campionessa di nuoto e il suo ormai ex allenatore – da poco usciti allo scoperto – sarebbero in procinto di “fare un annuncio importante”.

"Persone molto vicine mormorano di un grande passo che comunicheranno a breve", riporta il settimanale.

Fiori d'arancio o un bambino in arrivo? Il gossip si scatena.

Dopo l’addio alla vasca, Pellegrini ha iniziato una nuova vita, dando più spazio finalmente alla vita privata: "Non volevamo che entrasse il gossip nel nostro mondo fatto di allenamenti e ritmi serrati, mi ha dato la forza per credere più in me stessa”, aveva detto parlando del compagno, che ha definito "la persona migliore che conosco”.

Aveva inoltre affermato di essere pronta a diventare mamma: “Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla”.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata