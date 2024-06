«La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore. 19.06.2024».

Con un dolcissimo post sui social Ermal Meta ha condiviso con tutti i suoi fan la gioia di essere diventato papà.

E a corredo dell’annuncio ha pubblicato una foto che ritrae una manina accolta da quelle dei genitori.

Il cantautore 43enne aveva annunciato ad aprile di essere in attesa dalla compagna, Chiara Sturdà, della sua primogenita, cui ha anche dedicato il nuovo album “Buona fortuna”, uscito il 3 maggio.

«Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l'estate», scriveva proprio ad aprile Meta sui social.

Il nome scelto per la bimba è legato a una canzone dell'album. «La parola Fortuna nasce in un modo peculiare – aveva raccontato il cantautore a Verissimo – . Ero in studio e stavo lavorando a un pezzo che si intitola 'Ironica'. Stavo rimaneggiando il testo e Chiara, che era seduta sul divano, mi ha suggerito un cambio con la frase “c'è qualcosa che si chiama Fortuna”. Ed entrambi nello stesso momento abbiamo pensato “se fosse una femmina mi piacerebbe chiamarla Fortuna”. È stato un momento molto emozionante».

(Unioneonline/v.l.)

