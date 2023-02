Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri in crisi?

A lanciare il gossip è stato settimanale Oggi e il pettegolezzo è poi stato ripreso da diverse testate che si occupano di cronaca rosa e spettacoli.

Per dare forza alla voce è stato anche scandagliato, in cerca di indizi e conferme, il profilo Instagram della showgirl e modella sarda, che da anni ormai fa la spola tra Los Angeles e l’Italia. Risultato: da mesi non ci sono foto che li ritraggono assieme e nemmeno, sulle pagine di Elisabetta, post che riguardano il chirurgo sposato nel 2014.

«Brilla per assenza il marito di Elisabetta: Brian Perri. Sparito dai radar e sparito dai social. L’ultima foto insieme risale alla fine delle scorso agosto», scrive Oggi.

Sintomi di un amore al capolinea? Dai diretti interessati, per il momento, nessuna conferma e nessuna smentita.

