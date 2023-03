Mentre si rincorrono sempre più insistenti le voci di una rottura fra Elisabetta Canalis e il chirurgo americano Brian Perri, occhi puntati sul campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, con cui la showgirl sarda si è presentata a Milano per la settimana della moda.

Gli appassionati di gossip e cronaca rosa non hanno dubbi: fra i due ci sarebbe più che una semplice amicizia, come anche le foto pubblicate dal settimanale “Chi” da oggi in edicola sembrano confermare.

La frequentazione tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu non è una novità. L'ex velina è una grande appassionata di kickboxing, e i due in passato avevano già condiviso delle foto, postate sui social, proprio durante alcuni allenamenti.

Ora Elisabetta sembra aver intensificato le sue frequentazioni con il vecchio amico e compagno di allenamenti: i due a Milano sono stati visti insieme a un evento Diesel, hanno poi trascorso qualche ora in palestra, e per finire la cena con un'altra coppia di amici al ristorante “Sant’Ambroeus”.

Quindi, secondo la ricostruzione di Chi, i due sarebbero saliti su due diversi taxi. Peccato che poi qualche ora dopo Cimpeanu è stato visto citofonare a casa di Elisabetta e uscirne solo dopo molte ore.

Elisabetta Canalis ha dunque un nuovo fidanzato? Gli indizi sembrano esserci tutti. L’ex velina sarda non ha però mai confermato la presunta crisi con Perri.

