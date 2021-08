Vacanze in Sardegna anche per Elisabetta Gregoraci.

La stella della tv, ex moglie di Flavio Briatore, sta trascorrendo giorni di spensierato relax in Costa Smeralda, tra mare, fitness e divertimento. E, ovviamente, come chiunque, per godersi appieno le ferie non manca di farsi lusingare dai piaceri della tavola. Della serie: di fronte a certe prelibatezze, la linea passa in secondo piano. E anche lei ci scherza su, come conferma l’immagine, postata nelle storie del suo seguitissimo profilo Instagram, che mostra una invitante pizza ordinata a Porto Cervo, pronta per essere divorata.

"Già vedo - scherza Eli – il prossimo articolo: la Greg in dolce attesa. Non è così: dovrei solo smettere di mangiare pasta e pizza”.

Peccati di gola che, però, a giudicare dalle altre foto condivise con i follower, si possono tranquillamente perdonare: la forma di Elisabetta è sempre smagliante.

