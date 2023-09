Crisi tra Elga Enardu e Diego Daddi?

La coppia, che si è formata anni fa nel programma “Uomini e Donne” (la frequentazione era iniziata fuori dagli studi), sembra stia affrontando un periodo non sereno. È lei a pubblicare delle storie su Instagram che nei suoi followers hanno fatto nascere forti dubbi.

Ieri sera i due hanno partecipato a un matrimonio, questa mattina Elga (47 anni, originaria di Quartu Sant’Elena) ha “sganciato” la prima bomba: un breve video in cui dice di essere tornata a casa “leggermente sconvolta ma forte” con Giulio e Toy (i suoi due cani): «La mia unica famiglia». Il tono è al limite delle lacrime e anche gli occhi tradiscono un velo di tristezza. Poco dopo una foto in cui compaiono due valigie: «Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi» recita la didascalia. E ancora una storia: «Prometto a me stessa, alla mia famiglia che mi ama smisuratamente, e a tutti voi di non mollare mai, in voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza)».

La storia su Instagram

Possibile che tutto sia cambiato nel corso di una notte?

Da parte di Daddi nessun commento.

La sorella gemella Serena Enardu ha pubblicato a sua volta alcune storie che fanno riferimento a Elga, alla sua forza, al suo essere indipendente, invitando tutti a non entrare nei dettagli di questo momento delicato.

Elga e Diego si sono sposati nel 2017. Lei, di recente, ha affrontato alcuni problemi di salute.

(Unioneonline/s.s.)

