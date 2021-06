Sono stati per mesi, fianco a fianco, nella casetta di "Amici", e ora che sono “liberi” Martina e Raffaele escono allo scoperto, pubblicando su Instagram un video di loro due insieme a Cagliari.

Weekend romantico in Sardegna, dunque, per la ballerina e il cantautore, seppur da entrambi non sia arrivata alcuna conferma ufficiale di una nuova storia d’amore.

E intanto l'ex di Martina, Aka7even, ha preso le distanze e tolto il follow a entrambi.

I due sono stati pizzicati mano nella mano per le vie del capoluogo sardo, ma è poi stata la stessa Martina a pubblicare una breve clip di loro due insieme in auto, mentre cantano e si divertono.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata