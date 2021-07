Grande intesa e passione alle stelle fra Diletta Leotta e Can Yaman.

I due sono stati pizzicati dal settimanale “Chi” che ha pubblicato le foto dei momenti più hot in barca, al largo della Turchia.

Per la coppia baci appassionati ed effusioni a bordo di una lussuosa imbarcazione e smentite, dunque, le voci che parlavano solo di montatura e non di un’autentica relazione fra i due.

La conduttrice di Dazn e l'attore turco, secondo i meglio informati, avrebbero colto l'occasione anche per le presentazioni ufficiali in famiglia.

E non si escludono, a questo punto, progetti importanti come un matrimonio o figli in arrivo.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata