"Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposarlo, sarei stata matta”. La premessa è d’obbligo eppure Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, non riesce a tollerare proprio tutto.

"Su di lui sono tranquillissima, assolutamente, ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”, afferma l’attrice e imprenditrice 31enne in un’intervista al Corriere.

I due si stanno godendo qualche giorno di relax alle Maldive dopo un anno intenso per entrambi.

"Mi indispongono le donne che davanti a me sono palesemente invadenti. Quelle che urlano ‘Oddio ti amo’, ‘Oddio che bello’ come se io non ci fossi. Non sono giustificabili solo perché lui è famoso, ci sono tanti modi per manifestare di essere fan, ben venga quello educato”, le sue parole.

La donna torna anche sulla decisione, presa di comune accordo con Argentero, di non mostrare sui social le foto della loro piccola Nina Speranza, due anni: “E’ la bimba più bella che abbia mai visto e mi spiace non farla vedere al mondo, ma la gente non sa dosare le parole e non voglio che lei diventi argomento da bar. Quando capirà e se vorrà mi chiederà lei di essere mostrata sui social”.

