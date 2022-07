Cristina Chiabotto è diventata mamma bis.

La modella, ex Miss Italia, ha dato alla luce la sua seconda bimba lo scorso 29 giugno ma ha tenuto la notizia per sé per qualche giorno, divulgando foto della neonata e il suo nome solo ieri: Sofia.

Sui social anche una torta a due piani e i fiori, che hanno accolto mamma e bambina al loro ritorno a casa.

Dopo una lunga relazione con l’attore Fabio Fulco, Cristina Chiabotto ha ritrovato l’amore con il manager 36enne Marco Roscio, che ha sposato nel 2019. Appena 14 mesi fa è nata la loro primogenita, Luce.

