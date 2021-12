Nasceranno in primavera i gemelli che Cristiano Ronaldo avrà dalla compagna, Georgina Rodriguez. Per svelare però di che sesso saranno la coppia ha deciso di pubblicare un video sui social: protagonisti sono gli altri figli del giocatore, ossia il primogenito Cristiano Jr, Eva, Mateo e Alana Martina. Scoppiano i palloncini per spargere coriandoli colorati di blu e rosa, quindi in famiglia arriveranno un bimbo e una bimba.

“Dove la vita inizia – hanno scritto Cristiano e Georgina – e l’amore non finisce mai”. Non si sa invece ancora nulla sulla scelta dei nomi.

