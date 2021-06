Cristel Carrisi incinta del terzo figlio.

A dirlo è il settimanale Gente, secondo cui la figlia di Al Bano e Romina aspetterebbe il suo terzo figlio dal marito Devor Luksic. La conduttrice, stilista e cantante dovrebbe partorire in autunno.

I due sono già genitori di Kai, nato a maggio 2018, e Cassia Ylenia, due anni ad agosto. Ma la 35enne non ha mai fatto mistero del suo desiderio di avere una famiglia numerosa.

E con il marito, con cui è convolata a nozze nel 2016, sembra volere mettere in pratica il progetto.

Sui social comunque non ci sono conferme, anche perché Cristel ha deciso di “disintossicarsi” da Instagram. Come recita il suo ultimo post “mi prendo una pausa dal paragonarmi a foto surreali e standard estetici inarrivabili, una pausa dal giudicare altri, dal vivere momenti con l’ansia che devo fare una stories o un post, e una benedetta pausa dalla petulante televendita che è diventato Instagram. Il codice sconto è GoOffline, avrete il 100% di ritorno alla realtà. In offerta speciale avrete anche il tempo da dedicarvi a qualcosa che vi possa realmente nutrire e arricchire”.

